"Sappiate invecchiare senza unghie finte e labbra a canotto", lo sfogo di Rosita Celentano

"Amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido su". È con queste parole che Rosita Celentano si lascia andare a un flusso di pensieri sull'invecchiamento e tutto ciò che il passare del tempo provoca sul corpo e nella mente delle donne. La conduttrice e attrice affronta con il sorriso e una bella dose di autoironia l'insorgere di nuove rughe sul suo viso o i capelli che hanno assunto, ormai, una perfetta tonalità di grigio e si rivolge, attraverso un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, a tutte le donne che, al contrario, fanno di tutto per bloccare il tempo che passa e che non accettano che, con l'età, il proprio aspetto fisico non sarà più quello di una volta ricorrendo, così, a continui ritocchini estetici.

"Fatevi un regalo davvero importante, regalatevi una vecchiaia serena, lontana da unghie finte (volgari!), da extension (ridicole), da labbra a canotto e così via" dichiara la cinquatasettenne figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori e introduce un discorso sulla dignità del saper invecchiare bene e sulla bellezza del vivere rispettando la propria età e tutto ciò che porta con sé.

"Sarò comunque una vecchia dignitosa e radiosa - continua Rosita - Saper invecchiare ci porta inevitabilmente a nutrire le cose giuste del nostro sentiero. E poi è inebriante sapere che stai facendo la cosa giusta, per te e per chi ti vive.".

La Celentano si rivolge quindi a tutte le donne che, si vergognano dei propri anni e che puntano tutto sull'estetica con unghie finte, chiome rimpolpate e labbra con punturine ma, secondo lei, l'essenza della vecchiaia sta nel saperla accettare così com'è e sapersi accettare così come si è.