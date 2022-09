"Il mio volto felice, coi segni del tempo. Altro che facce di gomma". La lezione di Rosita Celentano

"È una mia impressione oppure un volto felice nonostante i segni del tempo è rassicurante? E quanto possono essere inquietanti le facce di gomma ritoccate e gonfiate?". Comincia così il post con cui Rosita Celentano, 57 anni, fa un vero e proprio elogio del tempo che passa sul viso di uomini e donne. Un punto di vista insolito, quello della conduttrice, che già in passato si era proposta come paladina della filosofia body positivity, ovvero l'accettazione del proprio corpo.

Da tempo assente dalla tv, Rosita è però molto seguita sui social, su Instagram in particolare. Proprio qui la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha proposto un gioco, ovvero quello di invecchiarsi appositamente per vedere l'effetto che fa. "In questa immagine che ho scattato ieri con Susy (una sua amica, ndr), ho giocato a invecchiarmi e sapete una cosa? In questa foto mi vedo FICHISSIMA! Siamo due giovani vecchie felici", scrive. "È così che voglio essere! Una giovane vecchia felice, e so che ci riuscirò. Perché ci sto lavorando dal giorno che sono nata".

Oltre 50mila like per il post di Rosita, che accoglie complimenti anche da parte di molti personaggi del mondo dello spettacolo. "Madonna che bellezza", scrive Drusilla Foer, tra gli altri.

Già a luglio la presentatrice aveva celebrato se stessa con tutte le rughe del caso. "Amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido su", si leggeva in un post diventato virale. Un messaggio destinato a tutte quelle donne che si vergognano dei propri anni e che puntano tutto sull'estetica con unghie finte, chiome rimpolpate e labbra con punturine.