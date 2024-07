"Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono lasciati dopo 17 anni insieme"

La storia d'amore durata quasi 20 anni tra Rossella Brescia e Luciano Cannito sarebbe giunta al termine. Da 17 anni sono l'uno al fianco dell'altra, e viceversa, ma sarebbero arrivati a un punto di rottura. A rivelarlo è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano. Al momento nessuna conferma o smentita è arrivata dai diretti interessati, ma non è da escludere che arrivi nelle prossime ore.

A avallare l'indiscrezione anche Gabriele Parpiglia nella trasmissione radiofonica Gente di Marte, su Radio Marte: "Mi dispiace molto, non voglio entrare nei dettagli, la notizia è vera", ha dichiarato il giornalista.

La storia d'amore di Rossella e Luciano

Brescia e Cannito si sono conosciuti quando lui era insegnante di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, tra il 2010 e il 2013. Nello stesso periodo la ballerina era spesso impegnata in programmi Mediaset e così galeotti furono i backstage del Biscione. Ospite da Monica Setta, a Generazione Z, Brescia ha parlato anche della sua relazione: "Con Luciano siamo insieme da 17 anni. Il segreto è la complicità. Siamo molto complici ma ci rispettiamo".

Da sempre riservati e lontani dai gossip, non si sono però mai nascosti, anzi: spesso sui loro profili social hanno condiviso foto che li ritraevano insieme. Nell'agosto 2023, per il compleanno di Rossella Brescia, Cannito ha pubblicato una foto di loro due in occasione del loro primo spettacolo, erano fidanzati da un anno circa: "Buon compleanno donna meravigliosa. Un faro nella vita di tanti che ti conoscono. Io, un privilegiato". Chissà se decideranno di rompere il silenzio, magari smentendo l'indiscrezione.