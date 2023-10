Rossella Erra insultata, il racconto in tv: "Mi sono vergognata quando mia figlia ha letto quelle parole"

Il pubblico di Rai 1 ha imparato a conoscere Rossella Erra grazie a programmi come Vieni da Me, Ballando con le stelle e il Cantante Mascherato dove ha sempre fatto emergere la sua forte personalità. Ma nel privato, alla ex commercialista di Portici oggi portavoce della giuria popolare nello show di Milly Carlucci, capita molto spesso di soffrire per via dei giudizi spietati che le arrivano sui social. Ne ha parlato con Caterina Balivo nella puntata odierna de La Volta Buona, dopo aver letto gli insulti sull'aspetto fisico di cui è destinataria.

"Prima di avere la forza di leggerli in tv ci è voluto tanto. È stato difficile" ha raccontato alla conduttrice: "Mi sento umiliata, non mi sento bene con me stessa e a volte disprezzo il mio corpo. A volte penso abbiano ragione... Mi dicono che non merito di stare in tv, che sono un'ignorante e una cafona per come mi vesto... Poi mi rinfranco quando incontro la gente per strada che mi dimostrano il loro affetto". Rossella Erra ha continuato ripercorrendo il suo passato, il suo legame con i genitori, i suoi studi che l'hanno portata a laurearsi in economia internazionale dei mercati valutari. E, soprattutto, ha parlato della figlia Beatrice, 18 anni: "Mi vergogno quando quelle parole le legge mia figlia. Mi ha detto 'ti odiano proprio, mamma'", ha ammesso in riferimento alla violenza verbale da cui tante volte è colpita.

Commossa fino alle lacrime quando ha parlato del suo rapporto con la figlia verso la quale sente di aver mancato per non averle concesso tutto il tempo che avrebbe meritato. A sorpresa, così, è arrivato il videomessaggio della ragazza: "So che per te sono stata e sono sempre al primo posto", ha detto: "A me e papà piaci sempre così come sei, per te ci siamo e ci saremo sempre".