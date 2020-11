L'ex tronista (ed ex gieffina) Rossella Intellicato è incinta

"Vi svelo un Segreto... 34 weeks pregnancy". Così Rossella Intellicato, 35 anni, annuncia di essere incinta. Per l'ex tronista ed ex gieffina si tratta del primo figlio, frutto dell'amore per il compagno Giovanni Ferrero. "Grazie per aver esaudito il sogno della mia vita", scrive Rossella in un ringraziamento al compagno, con cui fa coppia da qualche tempo.

Da tempo assente dalla tv, oggi Rossella è fondatrice di un marchio di abbigliamento e non vede l'ora di sperimentarsi con la maternità. "Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l'ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi - si legge nell'ultimo post, in cui sfoggia un pancione all'ottavo mese - Non smettete mai ragazze di lottare per quello che desiderate.... Prima o poi arriva".

Chi è Rossella Intellicato

Nata il 2 ottobre 1985, torinese, Rossella Intellicato è diventata famosa per la partecipazione al Grande Fratello, poi l'esperienza a Uomini e Donne, che però ha abbandonato a seguito di una lite furiosa con Tina Cipollari. A seguire, si parò di una relazione con Jeremias Rodriguez, fratello della più famosa Belen, ma il feeling è presto naufragata.

Laureata in marketing e comunicazione d’impresa, ha sempre lavorato nell’azienda di famiglia: il papà è la persona che stima di più, per i suoi successi lavorativi e per tutto ciò che da solo si è costruito. Poi la decisione di provare la strada della moda in prima persona, creando un brand tutto suo.