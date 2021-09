Rossella Intellicato, da Uomini e Donne alle elezioni. Candidata a Torino con la Lega

Dal trono di Maria De Filippi alla scheda elettorale. Torinese classe 1985, Rossella Intellicato ha annunciato la sua candidatura con la Lega alle elezioni amministrative di Torino del 3/4 ottobre.

Il passato tv

Laureata in marketing e comunicazione d’impresa, Rossella si è fatta conoscere in tv nel corso della 14esima edizione del Grande Fratello, per poi sbarcare a Uomini e Donne in qualità di tronista. Nel suo video di presentazione confessava che puntava ad incontrare un uomo in grado di amarla "per ciò che è, non per ciò che ha". Ma l'esperienza nel celebre dating show Mediaset finì bruscamente. Rossella lasciò il programma dopo una brutta discussione con l’opinionista Tina Cipollari.

La svolta politica

Adesso, improvvisa, la svolta politica e la discesa in campo al fianco di Matteo Salvini. “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni, nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico”, ha scritto sui social Intellicato, nel frattempo diventata mamma. Lo scorso 2 dicembre è nato Francesco Leone Maria, avuto da Rossella con il golfista Giovanni Ferrero.