Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati: l'annuncio ufficiale

Le voci si rincorrevano da un po' e non erano mai state smentite, adesso arriva la conferma. Fabio Rovazzi ha annunciato ufficialmente su Instagram la fine della relazione con Karen Kokeshi, influencer veronese a cui era legato dal 2019.

Riservatissimo sulla sua vita privata, le continue domande dei follower lo hanno portato a voler dare delle spiegazioni: "Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata, ma in questo caso mi sembra corretto - ha scritto tra le storie -. Me lo state chiedendo in tanti da un po' e meritate una risposta. So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d'accordo, insieme, senza farci del 'male', e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente: a volte le storie d'amore finiscono".

Un punto messo di comune accordo, tenendo sempre vivo il ricordo di questi tre anni insieme. La parte finale del messaggio è rivolta direttamente a Karen: "Porterò sempre con me un bellissimo ricordo del periodo passato con lei. Karen, grazie per quello che ci siamo dati, che mi hai dato". Anche l'influencer, sul suo profilo, ha scritto ai suoi follower: "So che me lo state chiedendo da mesi e mi dispiace avervi ignorati, ma semplicemente non ero pronta ad affronatre l'argomento pubblicamente. Io e Fabio ci siamo lasciati, 5 mesi fa. Non c'è stato un motivo specifico, ci siamo solo resi conto che era giusto così per entrambi. Sono stati 3 anni bellissimi e intensi, sono felice di averli potuti condividere con lui. Ho incontrato una persona speciale a cui vorrò sempre bene - ha concluso -. Terrò ogni ricordo nel cuore. Fabio ti auguro tutto il meglio del mondo".