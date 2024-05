Rovazzi, il furto del cellulare era finto: il motivo spiegato in un video

Tutto finto: non c'è stato nessun furto di cellulare ai danni di Fabio Rovazzi. E a spiegarlo è stato lo stesso cantante a poche ore dalla notizia rimbalzata praticamente in diretta Instagram. "Lato stampa la cosa è un po' sfuggita di mano. Ci tenevo a tranquillizzarvi perché era tutto finto", ha raccontato Rovazzi oggi in un video postato sul suo account per spiegare il motivo dietro questo siparietto, ovvero il lancio della sua nuova canzone. "Abbiamo fatto tutto questo perché domani esce Maranza" ha aggiunto ancora, per poi riprendersi in compagnia del finto ladro che si chiama "Giovanni ed è un bravissimo ragazzo".

Il video della messinscena aveva avuto una notevole risonanza mediatica, per il fatto in sé ma anche per la questione sicurezza a Milano. "Non avevo preventivato che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio" ha aggiunto Rovazzi in una nota: "Il cantante con il video del furto del cellulare ha voluto solo “mettere in scena una barra del pezzo che abbiamo scritto: - /Giravo in Corso Como/Si è avvicinato un uomo/Mi ha chiesto una Marlboro e l’orologio/Non so che ore sono/In tasca sento un vuoto/Mi hanno pullappato (mi hanno derubato)/ Con una moto/ Ora ho un sogno solo/Vorrei diventare come uno di loro/Un maranza”". Moltissimi i commenti dei follower: "Trovata di marketing geniale", scrivono in molti.