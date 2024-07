Rudy Zerbi, la foto con Annalisa 14 anni fa: la cantante irriconoscibile

Professore e alunna 14 anni fa, oggi amici. La foto pubblicata su Instagram da Rudy Zerbi è piena di significato, ma soprattutto emozionante. "Altro che storie brevi… Amici da Amici 10" scrive il discografico, giocando con il titolo dell'ultima hit dell'ex allieva della scuola di Maria De Filippi.

Sono passati 14 anni da quello scatto e l'allora 24enne che sognava di emergere nella scena musicale italiana, quella scena alla fine l'ha conquistata. Lo sguardo pieno di entusiasmo è rimasto lo stesso, anche se con gli anni Annalisa è sbocciata non solo come cantante ma anche come donna e fa tenerezza rivederla oggi poco più che ragazzina.

Tra i commenti in molti fanno notare a Zerbi che lei è in assoluto "la sua miglior allieva", altri si complimentano con lui per aver creato "una nuova stella della musica". E poi c'è Diana Del Bufalo, altra famosa ex alunna di Amici, che gli fa notare ironica (ma comunque piccata): "Non hai mai messo una foto di noi. Eppure io ti ho amato incondizionatamente".