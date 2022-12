Rudy Zerbi parla del rapporto con il padre biologico Davide Mengacci

(L'intervista di Rudy Zerbi a Verissimo)

Rudy Zerbi è un volto noto per il pubblico di Canale 5 che lo trova nel ruolo di prof di Amici ormai da anni. Stavolta, però, la sua presenza è stata diversa dalle altre, incentrata sulla sua vita privata di padre e di figlio nel corso dell'intervista a Verissimo.

Rudy Zerbi ha raccontato di avere avuto "tre padri diversi": il primo marito della madre, Roberto Zerbi, che l'ha adottato dandogli il cognome, il padre biologico che ha scoperto da adulto, il conduttore televisivo Davide Mengacci, e il secondo marito della mamma Giorgio Ciana verso cui ha una grandissima riconoscenza: "È l'uomo che ha avuto la forza di prendere due figli non suoi e crescerli con l'amore e l'attenzione di un figlio suo. Oggi do a questa cosa un valore enorme ed è stato lui a insegnarmi che i figli non sono di chi li fa, ma di chi li cresce" ha confidato il prof di Amici in collegamento con Silvia Toffanin.

Rudy Zerbi e il rapporto con papà Davide Mengacci

Oggi Rudy Zerbi, 53 anni, è a sua volta padre di quattro figli: i primi due, Luca e Tommaso, che vivono a Milano, sono nati da una relazione con una donna di nome Simona. Il terzogenito Edoardo è invece frutto dell'amore con Carlotta Miti, l'attrice nipote di Gianni Morandi, e poi l'ultimogenito, Leo, figlio di Soledad Temporini, nato nel 2015. La paternità è stata determinante per comprendere tanti meccanismi del suo passato: "Quando si è figli in una situazione delicata, poi si è sempre alla rincorsa nel cercare di dare ai propri figli una cosa che non si è avuta. Tutti vorremmo essere il miglior papà senza però renderci conto che i nostri figli ci amano per come siamo anche se imperfetti", ha confidato.

E alla domanda su cosa gli abbia insegnato la storia col suo padre biologico ritrovato dopo anni, Rudy Zerbi ha risposto: "Mi ha insegnato a non giudicare, perché è facile aggredire anche verbalmente, ma io consiglio a tutti di capire sempre cosa c'è dietro quello che vedete".

Come Rudy Zerbi ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci

Rudy Zerbi ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci da adulto, vedendo la tv alla con la madre: "Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l'arte" ha raccontato tempo fa, "Ho cercato di razionalizzare questo perdono, ma ho passato momenti di grande rabbia. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui. Comunque ora abbiamo recuperato il tempo perduto".