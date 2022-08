Murdoch si separa a 91 anni dalla quarta moglie: tutto sul divorzio (che vale 16 miliardi)

Rupert Murdoch e Jerry Hall divorziano dopo sei anni di matrimonio. Il magnate 91enne e la modella 65enne ex compagna di Mick Jagger hanno preso la decisione dopo aver affrontato una lunga crisi. Le voci si rincorrevano da mesi, ma la coppia non aveva mai confermato nulla fino ad ora: "Restano buoni amici", ha detto il legale di Hall.

Per Murdoch si tratta del quarto divorzio. Il patrimonio del magnate ( di cui fanno parte, tra gli altri, il tabloid Sun, Times di Londra, Fox Tv e Wall Street Journal) è stimato ben 16 miliardi di euro e una parte consistente potrebbe andare a Hall come buona uscita alla donna. Probabile che i due abbiano firmato un accordo prematrimoniale, ma al di là del patrimonio personale del magnate che resterebbe blindato, di certo le proprietà che la coppia ha acquisito dopo le nozze dovrebbero essere spartite a metà. Tra loro la casa di campagna in Oxfordshire (quasi 13 milioni di euro), una magione del Cotswolds, nel Regno Unito, del valore di 35 milioni e un intero ranch vicino al parco di Yellowstone per ben 265 milioni di euro.

Il matrimonio e il divorzio di Murdoch e Hall

Rupert Murdoch e Jerry Hall si sono conosciuti in Australia nel 2015 quando lui aveva divorziato per la terza volta dall’imprenditrice Wendi Deng e lei era single da tempo, reduce dalla fine della relazione con Mick Jagger, durata 22 anni. Poi il matrimonio, entrato in crisi l'anno scorso: visti insieme per l’ultima volta nell’agosto 2021 in un ristorante londinese dove sono arrivati con auto separate, di loro come coppia si sono perse le tracce.

Alla base della fine del matrimonio tensioni che avrebbero cominciato ad accavallarsi a partire da quando a Hall era stato proposto il ruolo della signora Robinson nel musical di Il laureato e il magnate le avrebbe imposto di rifiutare perché il ruolo prevedeva scene di nudo. Quello l'inizio della fine.