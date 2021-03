Maria Teresa Ruta incontra l'ex marito Goria: "Ho perdonato sette tradimenti"

Amedeo Goria ha finalmente incontrato la sua ex moglie Maria Teresa Ruta. La giornalista, dopo essere uscita dal Gf, non voleva incontrarlo in quanto neanche prima del suo ingresso nella casa si frequentavano, avevano solo rapporti per i figli.

Durante il programma si sono parlati e sono state rivelate alcune informazioni. "Mi emoziona sempre rivederla. Mi ha evitato un pochino ultimamente, vorrei avere con lei un rapporto più sollecito per programmare il nostro futuro, anche professionale. Io dico sempre che noi dobbiamo essere uniti anche nella divisone" così Goria ha commentato l'incontro con l'ex moglie.

I tradimenti di Amedeo Goria

"Io credevo nel nostro matrimonio, ma anche suo papà mi disse 'sei sicura a sposarlo?'" Ruta ha poi continuato "Abbiamo fatto un percorso insieme bellissimo, troppo corto rispetto a quello che mi aspettavo", Barbara D'Urso le chiede poi se pensa che Amedeo sia ancora innamorato dei lei: "No, ci rispettiamo e ci vogliamo bene". La figlia, Guenda Goria, ha un'altra idea: "So che mamma si arrabbierà per quello che sto per dire, ma... mi fermano per strada per dirmi che c’è ancora del sentimento reciproco. Papà ogni volta che c’è mamma è un altro, questa sera neanche mi ha salutata".

Per Maria Teresa è tutto finito da anni, anche perché è felicemente sposata con Roberto: "Ad un certo punto non ce l’ho più fatta. Dopo i primi tradimenti ho cominciato a barcollare, poi quando è stata intaccata anche la mia sfera professionale, la mia carriera allora non ce l'ho più fatta. Ho perdonato sette tradimenti, di due proprio non ho voluto sapere" anche Goria ha ammesso di aver sbagliato così tante volte. "C'è chi ha fatto peggio di me. Credo sia un fattore ereditario, anche mio padre non è stato sempre fedele".

Amedeo Goria e la giovane "fidanzata"

Vera Miales, 36 anni, sarebbe la nuova fidanzata di Amedeo Goria (67 anni), anche se lui non è sembrato molto d'accordo. La modella di origine moldava, ospite di Barbara, si è confrontata con Goria che ha dichiarato di non sapere della sua partecipazione: "Come mai sei qui?". "Te lo avevo scritto e non mi hai risposto, da due giorni non mi rispondi" ha risposto Miales.

"Ci stiamo frequentando, sono stata a Roma, siamo stato a pranzo con Guenda. Per me un uomo che ti dice 'ti amo' non è un amico, me lo ha scritto per messaggio ma io non ho risposto perché non sarei stata sincera. Mi piace molto perché riesce a mettere lo donne a proprio agio". Goria ha voluto precisare che dice ti amo con grande semplicità e che i due non sono fidanzati.