Sabrina Ferilli compie gli anni e ironizza sulla sua età: il commento è epico

Sabrina Ferilli oggi, 28 giugno, compie 59 anni. Al momento non è stata pubblicata nessuna foto di feste, torte o regali, ma per celebrare questo giorno l'attrice ha deciso di scherzare sulla sua età. Bellissima e con molti progetti a cui dedicarsi, Ferilli è una dei personaggi più amati del cinema e della tv italiana.

Oltre a un "Grazie" probabilmente un messaggio per tutti quelli che le hanno fatto gli auguri tramite messaggio, anche una storia in cui si vedono due volantini di due noti supermercati: entrambi pubblicizzano uno sconto del 20% per fare la spesa dedicato agli over 60. Ferilli, con l'ironia che la contraddistingue, ha aggiunto il suo personale commento: "Un anno ancora e finalmente ne avrò diritto anch'io".