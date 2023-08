Sabrina Ferilli commenta il tradimento smascherato al party: la "sentenza" dell'attrice

Una festa che doveva essere l'occasione per annunciare ufficialmente il matrimonio che si sarebbe dovuto svolgere a ottobre e che invece si è trasformata in un annuncio pubblico di tradimento. Questo è quanto successo a Torino, e poi diventato virale sui social tramite un video girato da uno degli ospiti, tra un noto finanziere e una politica piemontese.

La serata è diventata così di dominio pubblico che anche Sabrina Ferilli l'ha commentata sul suo profilo Instagram condividendo uno dei molti articoli che sono stati scritti sull'accaduto. "Provo molto imbarazzo per lui e per lei. Che orrore" ha scritto, sentenziando, l'attrice rendendosi così portavoce dei molti che la pensano come lei.

Cosa è successo alla festa a Torino

Solo alcuni dei presenti alla festa, presumibilmente gli amici del finanziere, erano a conoscenza di quanto sarebbe accaduto, per tutti gli altri compresa la ex-futura sposa è stata una doccia gelata. L'uomo ha preso in mano il microfono e in molti immaginavano avrebbe letto una lettera d'amore e invece no, erano parole che raccontavano il presunto adulterio della compagna. "So quanto tu ne sia innamorata, sia dal punto di vista mentale che sessuale", ha spiegato l'uomo a un certo punto, "E so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale". Poi rivolgendosi ai presenti: "Cari amici, non crediate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi. Ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io stasera termino la mia convivenza con lei" ha proseguito.

"A Mykonos, vai con il tuo avvocato, sii felice con lui, come sai è tutto pagato. Così come è pagato il viaggio in Vietnam", ha infine aggiunto il finanziere che però ha voluto lasciare aperta la possibilità di una collaborazione lavorativa tra i due.