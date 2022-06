Sabrina Ferilli si festeggia: la foto di compleanno fa il pieno di commenti (da Gerry Scotti ad Antonella Clerici)

Buon compleanno Sabrina Ferilli! Oggi 28 giugno l'attrice compie 58 anni e sui social un coro unanime di auguri conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l'immenso affetto del pubblico nei suoi confronti. All'indomani del selfie divenuto virale per l'autenticità di una bellezza acqua e sapone, ecco arrivare la foto che più di qualsiasi altra celebra la data importante: una bella torta con la scritta "Auguri festeggiati amore e salute" e due candeline accese è simbolo della cena che ha preceduto la mezzanotte del suo compleanno, commentato con la scritta "E fino a qui ci siamo arrivati".

Gli auguri di compleanno per Sabrina Ferilli

Migliaia i pensieri rivolti alla splendida festeggiata: da Gerry Scotti ad Atonella Clerici, da Raffaella Mennoia a Lorella Cuccarini, passando per Luisa Ranieri, Paola Perego e la coppia Amadeus e Giovanna Civitillo a cui Sabrina ha risposto con un grazie e un bacio al figlio José, protagonista con lei di un divertente momento nell'ultimo Festival di Sanremo di cui è stata co-conduttrice, alimentando ancora una popolarità sempre in crescita.

"Perché la presenza mia deve essere per forza legata a un problema? Perché devo dare un senso oltre a quello che sono, per giustificare che sto qua? Io sono qua per il mio percorso. E questa è la cosa più preziosa, la nostra storia, è questo ciò che accompagna ogni donna" ha detto in quell'occasione concludendo il suo "non-monologo" sul palco dell'Ariston: "Non è che non so che ci sono cose da cambiare. E' perché in tempi cosi pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigni, come diceva Italo Calvino. Perché leggerezza non è superficialità". Parole che hanno descritto pienamente una donna oggi celebrata come merita, così: con una marea di auguri sinceri.