Sabrina Ferilli contro Zelensky: "L'uomo più sopravvalutato, prende soldi da tutto il mondo"

Un evento storico. Da questa mattina, quando Wagner ha lanciato la sfida a Putin, in Russia sono in corso gli scontri e, stando alle parole del leader, in Russia "è iniziata la guerra civile". Ad intervenire sulla questione è adesso anche Sabrina Ferilli, attrice nota per non aver mai fatto mistero delle sue opinioni nel merito di attualità politica, che decide di commentare le parole Volodymyr Zelensky. "La debolezza della Russia è evidente", ha infatti dichiarato il leader ucraino, alle prese con la guerra che il suo popolo si trova a combattere proprio dopo l'invasione dei russi. E Ferilli, tramite il suo profilo Instagram, scrive: "Disse l'uomo più sopravvalutato e foraggiato da mesi con soldi e armi da tutto il mondo. Follia! Ed i traditori mi fanno orrore". La sua posizione insomma è chiara.

Ma che cosa sta succedendo in Russia? Questa mattina il leader del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin si è messo a capo della rivolta contro Mosca annunciando che le sue truppe hanno attraversato la frontiera, sono entrate a Rostov e rivendicano il controllo di Voronezh. Prigozhin è a capo di un corpo paramilitare più volte protagonista delle battaglie più feroci durante l'invasione dell'Ucraina. Un esercito composto da 25mila uomini (almeno secondo Prigozhin) e considerato una sorta di braccio armato del Cremlino. Dopo essersi ribellato all'autorità di Mosca Prigozhin è passato all'attacco conquistando il quartiere generale avanzato dell'esercito russo a Rostov. I suoi miliziani si dirigono ora verso la capitale. "Non è un colpo di Stato militare - ha detto il capo della Wagner - ma una marcia della giustizia".