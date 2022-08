Senza filtri né trucco: Sabrina Ferilli e le foto al naturale da capogiro

Sabrina Ferilli è tornata a mostrare su Instagram le sue vacanze al mare. L'attrice romana ha scelto di mostrarsi, come aveva già fatto, senza trucco e senza filtri: insomma al naturale. L'ultima foto condivisa su Instagram la ritrae in un bikini nero su una barca sulla quale trascorrerà le sue vacanze con il marito Flavio Cattaneo. Questi giorni di relax serviranno per farle affrontare con la giusta carica gli impegni lavorativi: ha in programma infatti nuove fiction e l'impegno irrinunciabile a "Tu si que vales".

Nella foto Ferilli tiene in mano il libro "Felici i felici" di Yasmina Reza e coglie l'occasione per invitare tutti a leggere di più quando si ha del tempo a disposizione: "Buona giornata e leggiamo adesso che abbiamo un po’ più di tempo". Di pochi giorni prima un altro selfie, dopo quello condiviso qualche settimana fa, anche in questo caso senza trucco e con indosso solo un grande paio di occhiali neri. Che dire: la grande bellezza.