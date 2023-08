"D'Alema ti ha invitato sulla sua barca da compagno": arriva la replica di Sabrina Ferilli

L'estate di Sabrina Ferilli continua all'insegna del relax, talvolta condiviso con i follower attraverso scatti che raccontano di giornate al mare a bordo di una barca. Migliaia sono i fan che apprezzano le pubblicazioni social di una delle attrici italiane più apprezzate, per il fascino indiscusso ma pure per la schiettezza dei suoi interventi che, come nelle interviste o nelle partecipazioni televisive (grande il successo del suo discorso a Sanremo 2022), suscita particolare apprezzamento.

Ed è proprio sulla scia di questa sua autenticità che il commento lasciato in risposta a un utente ha catturato l'attenzione di centinaia di persone. Oggetto dell'osservazione provocatoria di qualcuno è stata l'ultima foto postata da Ferilli in bikini stesa a prua di una barca. "Finché la barca va..." la didascalia allo scatto che ha spinto qualcuno a scrivere "Ti ha invitato D'Alema sulla sua barchetta da compagno". Il riferimento al politico, ex Presidente del consiglio e storico dirigente della sinistra, ha indotto la destinataria del commento a rispondere a tono, con un'ironia pungente che non è passata inosservata agli occhi di chi ha apposto il suo like: "No! Gente che ha più soldi di lui... E ha scelto me come ospite… Invece che te! La vita è crudele, assafa!", ha scritto.

Le parole di Sabrina Ferilli su Elly Schlein

L'attrice romana è da sempre una sostenitrice storica della sinistra italiana. Suo padre Giuliano era un dirigente del Partito Comunista e lei stessa fino a vent'anni è stata obbligata da lui ad andare a vendere L’Unità. "Siamo stati tutti coinvolti nell’attivismo di famiglia", ricorda ancora oggi. Intervistata da Vanity Fair: "Oggi la sinistra si occupa di alcuni temi assolutamente importanti, come le discriminazioni, ma dovrebbe insistere anche su quelli più trasversali, come il lavoro, la sicurezza, la scuola", ha detto Sabrina Ferilli. E su Elly Schlein: "È troppo radicale e fa fatica a convogliare l’interesse di tutti. Faccio l’esempio della scuola: l’Italia ha livelli di analfabetismo e di abbandono scolastico preoccupanti, non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni. Se non coltivi le nuove generazioni, la cultura, come fai a far crescere il Paese?", si è chiesta: "Ma mi viene in mente anche il diritto all'aborto: la sinistra, pur potendo, non ha mai affrontato il problema degli obiettori di coscienza, che di fatto rendono inapplicabile la legge 194. Poi c’è il tema del salario minimo, sacrosanto, una battaglia che solo ora è stata sollevata, un po’ in ritardo…".