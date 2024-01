Sabrina Ferilli, la foto senza reggiseno: "Per santi e peccatori"

Provocatrice ma con eleganza. A 59 anni compiuti Sabrina Ferilli condivide su Instagram scatti super sexy che collezionano migliaia di like. L'ultimo è arrivato questa mattina, quando l'attrice ha pubblicato una foto in cui ammicca alla telecamera mostrando il décolleté. Complice la necessità di fare uno shooting fotografico, Sabrina si è mostrata prima con la maglietta indosso, poi con le spalle nude: "Lourdes, per santi e peccatori", ha scherzato nella didascalia, attirandosi centinaia di commenti. Lourdes è infatti il nome della marca della maglia.

Nessun nudo in bella vista, ma la spalla lasciata scoperta è un vedo non vedo che basta ai follower per apprezzare l'artista romana. Oltre quindicimila i like al post nel giro di un'ora. Tra i commenti celebri quello di Ema Stokholma, conduttrice radiofonica, che lascia uno smile con gli occhi a cuore. Qualcuno aggiunge: "Sabrina, mi hai mandato in tilt mezza italia".