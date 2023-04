Sabrina Ferilli star dei social: la foto senza trucco fa il pieno di like

La didascalia scelta da Sabrina Ferilli è un semplice "ciao", un saluto schietto rivolto ai follower che su Instagram hanno raggiunto la soglia del milione. La foto è di quelle più autentiche, priva di trucchi e orpelli, filtri e stratagemmi pensati per catturare l'attenzione ma inutili a chi, come l'attrice romana tra le più amate del momento, ha sempre conquistato il pubblico per la sua disarmante, bellissima naturalezza. E basta questo, infatti, per conquistare quasi 50mila utenti, affascinati da un primo piano acqua e sapone che, con i capelli sciolti e un sorriso appena accennato, centra l'obiettivo e si fa destinatario di complimenti e messaggi d'affetto.

"Bellezza della natura", "Così al naturale stai benissimo", "Stupenda" sono solo alcuni dei messaggi lasciati a corredo dell'immagine postata dall'attrice, spontanea e vera anche dal dialogo con Nonna Nerina durante un video di preparazione della pasta per il pranzo di Pasqua. "Uno dei tanti motivi per cui ti ammiro è proprio questo, la tua umiltà e la tua infinita dolcezza, sei spettacolare" è un altro dei commenti rivolti a Sabrina che si conferma amatissima da un pubblico che la segue con sincero affetto in tv come sui social.