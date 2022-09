Sabrina Ferilli, coccole alle terme: le foto del (sexy) relax con Cattaneo

Una vacanza all’insegna del relax e dell’amore per Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo. La showgirl si è concessa qualche giorno di riposo dalle riprese di Tu si qui Vales recandosi con il marito in Toscana. La coppia si è diretta a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, un luogo piuttosto caro ai coniugi Cattaneo, che nel borgo toscano amano trascorrere giorni in tranquillità. San Casciano dei Bagni ospita infatti un parco termale naturale, dove Sabrina e Flavio sono di casa.

Il buen retiro dei coniugi Cattaneo

I due sono stati pizzicati dal settimanale “Gente” nel loro buen retiro. Eccoli mentre si rilassano tra tuffi in piscina, bagni di sole e qualche tenera effusione. La showgirl e Cattaneo dopo 17 anni d’amore si mostrano ancora in perfetta sintonia. I due si conobbero nel 2005 Sul set di Dalida, con lei protagonista e lui all'epoca direttore di Rai 1, fu un vero colpo di fulmine. La coppia è poi convolata a nozze in gran segreto a Parigi, il 29 gennaio 2011. I due sono stati talmente bravi a mantenere la bocca cucita sul matrimonio, tanto che se ne è venuto a sapere solo 3 anni più tardi.

Gli impegni professionali

Catteno e la Ferilli nonostante i tanti anni d’amore sono molto riservati, i due si fanno vedere di rado in pubblico. Eppure, come nel caso di questi rari scatti pubblicati da “Gente” l’intesa è davvero perfetta. Tra una coccola e l’altra il manager e la showgirl non dimenticano tuttavia gli impegni professionali, come dimostrano le continue chiamate al cellulare. Lui è il vicedirettore di Italo, mentre Sabrina, oltre al ruolo di giudice in Tu si qui vales, farà presto ritorno in Rai, dopo 10 anni, con la fiction Gloria. Ma gli impegni della Ferilli non si arrestano quì. La showgirl avrà un ruolo da protagonista in una fiction Mediaset diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La 58enne romana si gode allora gli ultimi giorni di sole e relax prima di fare ritorno sul set.