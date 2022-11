"Sei più brava ad allargare le gambe", Sabrina Ferilli risponde all'hater e lo gela

I social, croce e delizia per chiunque ma soprattutto per artisti e influencer che molto spesso devono tenere a bada gli hater. C'è chi li ignora, chi li blocca e poi c'è chi li gela, come Sabrina Ferilli. L'attrice accetta le critiche, ma quando si tratta di insulti il discorso cambia e non è disposta ad incassare in silenzio.

L'ultima risposta al vetriolo è proprio di questi giorni, catturata dalla giornalista Grazia Sambruna che l'ha postata tra le sue storie Instagram. "Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande" ha scritto un utente, taggandola. E dopo qualche ora è arrivata la replica di Sabrina Ferilli, senza filtri: "Grazie - ha scritto sarcastica - Ho imparato da tua madre". Una frecciata infuocata che ha messo a tacere il detrattore. E come direbbe sempre l'attrice romana, "quando ce vo' ce vo'".

Lo scambio pubblicato su Instagram da Grazia Sambruna

Sabrina Ferilli a Tu si que vales

In queste settimane Sabrina Ferilli è impegnata con Tu si que vales, in onda ogni sabato sera su Canale 5. Qui l'attrice è spesso protagonista di divertenti siparietti con Maria De Filippi, sua grande amica. Nella puntata di ieri Tina Cipollari è stata ospite in studio per promuovere il suo libro, "Piume di struzzo", e Sabrina Ferilli non ha perso occasione per complimentarsi con lei: "Tina mi sei simpaticissima perché sei una donna di una intelligenza particolare, oltre che bella".