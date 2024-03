Sabrina Ferilli: "Da piccola sembravo Maradona femmina"

Sabrina Ferilli è nel cast del film Un altro ferragosto di Paolo Virzì, sequel del film Ferie d'agosto del 1996. All'epoca l'attrice aveva 32 anni e oggi, riflettendo sul tempo trascorso, al settimanale Nuovo l'attrice ha ricordato il rapporto con la sua fisicità quando era una giovanissima ragazza. "La mia è una bellezza più casereccia che fatale" ha confidato riferendosi ai suoi tratti mediterranei: "Da piccola parevo Maradona femmina".

In altre occasioni Ferilli, che da poco è tornata protagonista in tv con la serie Gloria su Rai1, ha raccontato come da ragazza non si sentisse propriamente a suo agio con la sua fisicità: "Ero una ragazza formosa, mediterranea, avevo sopracciglia molto folte e capelli ingestibili. Non mi sentivo brutta, ma gli altri mi facevano sentire sbagliata" il suo commento a proposito di un periodo che oggi appare lontanissimo alla luce del successo di una bellezza sempre molto apprezzata dal suo pubblico. Come si tiene in forma? Quattro volte a settimana Sabrina si allena in palestra e non rinuncia alla buona tavola e al vino buono.

Dal 2005 Sabrina Ferilli è legata a Flavio Cattaneo, incontrato dietro le quinte di un film dove lei recitava. I due sono marito e moglie dal 2011, non hanno figli. Oggi lui è amministratore delegato di Enel, dopo aver guidato Italo.