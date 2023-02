Sabrina Ferilli, la rabbia per i selfie alla camera ardente e le parole per Maria De Filippi

Da Tokyo ha preso un volo per tornare a Roma e stare vicina ad una delle sue più care amiche: Maria De Filippi. La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto il mondo dell'informazione e dell'intrattenimento italiano, una morte che nessuno si aspettava e che ha colto molti impreparati. Sabrina Ferilli si trovava dall'altra parte del mondo, ma come lei stessa ha voluto far sapere appena ha potuto ha preso un aereo ed è tornata a Roma, per essere di sostegno a Maria.

Le immagini della camera ardente brulicante di personaggi famosi e molti fan del giornalista hanno fatto il giro delle tv e del web, ma non solo abbracci e parole di conforto, alcuni hanno chiesto foto con De Filippi, selfie con sullo sfondo i fiori delle corone funerarie. Per molti, che hanno commentato su Twitter e Instagram, una enorme mancanza di tatto e rispetto verso Maria, la vedova.

A criticare duramente qui momenti anche Selvaggia Lucarelli che ha condiviso un post in cui ha parlato del "selfie con la vedova famosa". E tra i molti utenti che hanno risposto appoggiando Lucarelli c'era anche Sabrina Ferilli. L'attrice ha speso poche parole ma molto eloquenti: "Minimo, perché se a casa non ti hanno insegnato l'educazione… Non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa". L'attrice ha quindi voluto sottolineare, proprio come ha fatto la giornalista, il buon cuore di Maria De Filippi, che è riuscita a sorridere e ad assecondare le richieste di tutti, perché entrambe al posto suo avrebbero non sono rifiutato, ma anche spiegato che tali richieste sono irrispettose.