"Ma ti sei lasciata con Maria De Filippi?" e Sabrina Ferilli risponde

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono grandi amiche. Collaborano, insieme a un'altra donna dello spettacolo Luciana Littizzetto, a Tu si que vales il talent di Canale 5 che tra l'ironia e le storie - e bravura - dei concorrenti ha saputo conquistare il pubblico. E proprio grazie allo show abbiamo potuto godere dell'amicizia che si è creata tra le tre e soprattutto tra Maria e Sabrina. L'attrice è stata spesso ospite, ma anche giudice, di Amici. In questi mesi sono state meno le occasioni in cui le due sono state viste insieme e così un fan ha deciso di prendere la questione di pancia domandando a Ferilli se fosse successo qualcosa tra di loro.

In un italiano un po' maccheronico, e sotto all'ultimo post dell'attrice, l'utente ha domandato: "Sabrina scusami la domanda: ma ti sei lasciata con Maria De Filippi? Non vi vedo più insieme". Vista l'ortografia traballante Sabrina ha preferito non rispondere direttamente: "Amore mio se non ripartiamo dalle elementari manto te risponno!". Non è chiaro se l'utente si riferisse a una loro possibile relazione amorosa o alla loro amicizia, ma in molti hanno comunque commentato invitando a smette di fare certe illazioni.