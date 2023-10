Sabrina Ferilli, le foto del pranzo in famiglia con la sorella e l'adorato nipote

A pranzo in un ristorante a Fregene e poi a passeggio sulla spiaggia con occhiali da sole e abiti casual: così è stata fotografata Sabrina Ferilli, l'amatissima protagonista del sabato sera di Canale 5 con tutta la squadra di Tu sì que vales che nel servizio del settimanale Chi è stata ripresa in un raro momento di vita privata. Accanto all'attrice romana, infatti, c'è la sorella Cristina, il cognato e l'adorato Ilario, il nipote 17enne che qualche volta è stato destinatario di dediche social quale conferma dell'affetto che lo lega a lui. La famiglia ha pranzato insieme e poi via per una passeggiata sulla spiaggia che ha trovato zia e nipote mano nella mano.

Sabrina Ferilli è legatissima alla sua famiglia di origine. Anni fa mamma Ida è stata anche ospite con lei della sua amica Maria De Filippi a C'è Posta Per Te, mentre il padre Giuliano è stato spesso citato dall'attrice come un grande punto di riferimento della sua vita. Ci sono poi i suoi due fratelli, Pier Paolo e Cristina, che hanno regalato a Sabrina la gioia di essere zia di cinque nipoti. E tra loro, appunto, Ilario, ripreso sorridente nelle foto accanto alla sua cara zia.