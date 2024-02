Roma senz'acqua, Sabrina Ferilli e la foto delle bacinelle in terrazzo: "Torno sempre con i piedi per terra"

Dalle stelle alle stalle. Così potrebbe essere riassunta la giornata vissuta da Sabrina Ferilli. L'attrice è reduce da un successo strepitoso della nuova fiction Rai, Gloria, di cui è protagonista. 4 milioni di spettatori hanno seguito il suo rientro in mamma Rai, ma la felicità per l'esordio televisivo da record non annulla le problematiche della vita quotidiana, neanche quelle di un'attrice tanto amata.

In queste ore infatti, alcune zone di Roma sono senz'acqua e Ferilli vive proprio in una delle vie colpite. "Ohhh ed oggi per essere felici 24 ore senza acqua! La vita mi riporta sempre con i piedi per terra! Daje tuttaaa": ha scritto Ferilli in una storia Instagram in cui mostra bacinelle e pentole colme d'acqua posizionate sul terrazzo. È chiaro che si riferisse alla felicità, durata poco, per un risultato tanto buono della sua serie.