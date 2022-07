Sabrina Ferilli come una dea: topless e "lato b" da urlo al mare | FOTO

Dopo il mare della Croazia per Sabrina Ferilli è arrivato quello della Maldive. L'attrice romana sta trascorrendo alcuni giorni nel Paese tropicale lasciandosi cullare dal rumore delle onde e riempiendosi gli occhi dal colore cristallino delle sue acque. Ferilli ha deciso di regalare ai suoi fan alcuni scatti del Paradiso terrestre in cui sta soggiornando, ma ai più attenti non sarà scappato un particolare: riflessa nel vetro la sua silhouette in topless, a coprire i seni solo la sua mano mano.

"Posti che porto nel cuore", questo ha scritto a corredo delle foto condivise su Instagram. "Sei una dea", "Che bellezza", scrivono alcuni, "C'è chi ha zoomato e chi mente" scrive un utente a cui non è scappato il topless e un altro ancora commenta così: "Belle le Maldive, ma passano in secondo piano".

Sabrina Ferilli: "Fino a 26 anni non mi corteggiava nessuno"

Sabrina Ferilli è considerata una delle donne più belle d'Italia, per alcuni del mondo, ma per lei non è sempre stato facile, ne ha parlato recentemente in un'intervista al settimanale Oggi. Ferilli ha parlato di come alle superiori, e poi per molti anni in seguito, abbia avuto difficoltà ad apprezzare il suo corpo soprattutto per colpa dei commenti di alcuni ragazzi. "Alle medie ancora mi salvavo. Dopo mi sono incicciottita. Quel fisico si è sbracato e poi dopo anni è ritornato in auge. Fino a 25, 26 anni non mi corteggiava nessuno", ha raccontato l'attrice.

"Diciamo le cose come stanno. Non mi sentivo brutta - ha spiegato Ferilli - mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. Io non ho avuto fidanzati per molto tempo, per 8-9 anni. Sai le cotte per il ragazzino del liceo? Ecco, quelle non c'erano. C'erano fisici che mettevano un po' paura. Quella è un'età in cui si amano le ragazzine tutte fibra rossa, piccoline, che pesano pochino, con i capelli stupendi. Io avevo questa montagna di capelli neri, gretti". Poi la rivincita: "Non mi è capitato di rivedere tutti quelli che mi piacevano e non ricambiavano. Qualcuno sì. Dopo ce li siamo fregati tutti e lì mi sono divertita".