Sabrina Ferilli commenta la sentenza sui Rolex di Totti e Blasi

Blasi, Totti e i Rolex. Un nuovo capitolo della saga parallela del divorzio tra Ilary e Francesco è stato scritto dal tribunale civile di Roma che ha stabilito che i 4 Rolex dovranno rimanere a disposizione di entrambi (accogliendo così la richiesta della presentatrice). La causa riguarda il possesso e non la proprietà degli orologi, di cui il calciatore chiedeva la restituzione. Ora le parti dovranno trovare il modo per garantire che entrambi possano usare i Rolex, che in questo momento ha Ilary.

La sentenza ha suscitato non poca ilarità e moltissimi commenti. Anche Sabrina Ferilli ha detto la sua sulla questione pubblicando una storia Instagram riguardante questo affido congiunto degli orologi: "Ma questa sentenza è geniale ca**o". Insomma anche l'attrice è rimasta molto divertita da questa sentenza.

