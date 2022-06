Sabrina Ferilli sul caso Incontrada: "Non va scomodato chissà che problema sociale" (e i follower sbottano)

Molto rumore per una foto. Lo scatto di Vanessa Incontrada in bikini pubblicato su Nuovo continua a far discutere, nonostante la diretta interessata abbia replicato con tante risate e il direttore del settimanale, Riccardo Signoretti, punta il dito contro chi "ha la malizia negli occhi" e parla di body shaming.

Tra i tanti che si sono 'scomodati' a esprimere un parere sulla vicenda, non poteva mancare Selvaggia Lucarelli, che ha detto la sua sui social. Scrollando i commenti al post, colpisce un lungo botta e risposta di Sabrina Ferilli con alcuni follower. "Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto" scrive l'attrice, aggiungendo: "Ti lascio immaginare... Poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi obiettivi abbiamo di fronte! Uuhh! Ma ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell'ambito del faceto. Non credo vada scomodato chissà che problema sociale o civile".

La discussione con i follower

Secondo Sabrina Ferilli, quindi, se ne è parlato fin pure troppo di questa foto, alzando un polverone che non esiste, ma non tutti sono d'accordo con lei. Qualcuno le fa notare che non tutti sono così forti da farsi scivolare addosso certi commenti, soprattutto le ragazze più giovani che invece potrebbero viverla molto male e incappare in problemi seri come i disturbi alimentari. Una discussione pacifica, fino al duro attacco: "Per una che, come dice Costanzo, vuole sembrare una ventenne a vita, che si mette due protesi agli zigomi, imbottita di botox e filler, e tutti i trattamenti possibili nel corpo, compreso la riduzione del seno, mi farei da parte in questa discussione". L'attrice non resta in silenzio: "Curati! E potrei anche aiutarti". Sabrina Ferilli risponde anche agli altri: "Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica".

Il botta e risposta tra Sabrina Ferilli e alcuni follower