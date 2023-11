Sabrina Ferilli, il video choc da New York

Sabrina Ferilli si trova a New York. Tra una passeggiata nelle famose avenue che iniziano a essere addobbate per Natale, cene e pranzi in ristoranti l'attrice non ha potuto non pubblicare su Instagram qualcosa che l'ha molto sconvolta: un video che mostra alcuni operai a lavoro.

Nel filmato si vedono due operai che si muovono verso il basso sopra un'impalcatura mobile che gestiscono loro facendo scorrere le corde che sono posizionate alle due estremità tramite una carrucola. Entrambi con il piede puntellano la parte esterna del palazzo così da non permettere all'impalcatura di scontrarcisi.

"Sicurezza sul lavoro in America. E ho visto molti cantieri in giro... Gli operai tutti così", questo ha scritto Ferilli denunciando un comportamento che secondo lei molto rischioso.