Sabrina Ghio rompe il silenzio dopo l’operazione: "Il processo tumorale era già iniziato"

Sabrina Ghio è tornata sui social a qualche giorno dall'intervento al quale si è sottoposta, per condividere con i follower i motivi che l'hanno portata a subire un delicato intervento chirurgico. L’ex tronista di Uomini e Donne e allieva di Amici ha spiegato di aver preferito attendere prima di aggiornare sulle proprie condizioni di salute i fan che in questo periodo l’hanno sommersa di affetto. I risultati della biopsia sono arrivati un paio di giorni fa e solo adesso si è sentita pronta per parlarne.

"Quando mi ha chiamato il dottore sono andata in totale panico, come sempre quando si tratta di salute. E sono rimasta senza parole, perché la biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato" ha rivelato in una di diverse Instagram Stories: "Il mio medico mi dice che tempo quattro o cinque mesi si sarebbe trasformato in tumore e quindi io vado nel panico". Sabrina ha proseguito raccontando che il medico le ha spiegato come durante l’operazione abbiano trattato la parte interessata con il laser, nella speranza di aver bloccato il processo, e ad agosto si sottoporrà a una nuova visita per monitorare l’esito dell’intervento. Fino ad allora, l’ansia resterà.

"Sono stati giorni duri. Uno dei miei pregi è mascherare per cercare di andare avanti, per essere meno appesantita. Poi però non dormo, alle quattro di notte o alle cinque mi giro e mi rigiro nel letto", ha confidato ancora l’ex tronista che, prima di concludere, ha raccomandato a chi la segue di fare molta prevenzione.

Sabrina Ghio attaccata sui social dopo l'operazione

Dimostrazioni d'affetto, ma non solo: anche diversi attacchi sono arrivati per Sabrina Ghio successivamente all'annuncio del ricovero e dell'operazione. In particolare, gli haters le hanno contestato come qualche ora prima dell'intervento si fosse mostrata con sorridente, "tette all'aria", in barca. L'ex tronista ha spiegato che "ognuno mostra il suo dolore come vuole...Dietro a questa foto c'è un mondo di paure, di mesi di incertezze, di notizie nascoste, di avvenimenti brutti, un mondo di paure per mia figlia, per me stessa, per la mia salute, per la mia stabilità emotiva e mentale, si nasconde una ragazza fragile".

"Voi avete puntato il dito perché lì arriva l'invidia - ha sottolineato - Due giorni dopo ho postato la foto sul letto d'ospedale per evitare il pregiudizio, si giudica subito e non va bene. Ci sono leoni da tastiera pronti a sfogare la loro rabbia".