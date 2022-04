Sabrina Ghio, incinta, fa una sorpresa di compleanno al suo Carlo

Festeggiamenti in casa Ghio- Negri. L’influencer romana per i 30 anni del futuro marito Carlo Negri ha voluto sorprenderlo con una giornata memorabile piena di regali e colpi di scena.

Con la complicità della figlia Penelope, avuta da un precedente matrimonio, Ghio ha fatto trovare al compagno ben 30 doni, uno per ogni anno di vita trascorso, raccontando nelle stories come Negri non sia riuscito a trattenere le lacrime.

Ma le sorprese non finiscono qui. Carlo si attendeva una tranquilla cena in 3, anzi in 4, visto che l’ex allieva di Amici è incinta della loro prima figlia, ma Sabrina ha voluto sbalordirlo.

Ha infatti organizzato un’entusiasmante festa a sorpresa chiamando a raccolta famigliari ed amici.

Carlo bendato dalle sue donne è stato piacevolmente stupito, racconta Sabrina nelle stories. Sorpresa riuscita, del resto Negri suo partner del 2019, non sospettava nulla, anzi aveva espressamente chiesto alla compagna di non festeggiare.

Ma Sabrina non ha voluto dargli ascolto realizzando una festa memorabile.

Una festa memorabile in un anno memorabile

Del resto questo sarà un anno indimenticabile per la coppia, come ricordato dall’influencer su Instagram: “Quest’anno è il tuo anno amore…Oggi hai compiuto 30 anni. A giugno diventerai papà ed ad agosto mio marito… Un anno pieno d’amore e di cose belle! Ti auguro di avere sempre quello sguardo dolce e di rimanere sempre la persona meravigliosa che sei”.

La proposta era arrivata a sorpresa il 3 agosto dello scorso anno, proprio in occasione del compleanno della romana. Nella cornice pugliese dell’incantevole Masseria Torre Coccaro, Carlo ha fatto la fatidica proposta alla fidanzata in grande stile: inginocchiandosi sulle notte di “Abbracciame” e porgendole una scatolina contenente l’anello di fidanzamento. La Ghio è scoppiata in lacrime, raggiunta dalla piccola Penelope.

All’inizio di quest’anno un’altra splendida notizia a coronare la felicità della coppia: l’arrivo di un bebè.

Sabrina a gennaio, ospite di Verissimo, ha rivelato di essere in attesa di una bambina. Una gravidanza molto desiderata arrivata dopo un momento difficile per la donna.

Come raccontato a Silvia Toffanin l’anno precedente Sabrina è stata operata per un papilloma virus, ed ha inoltre avuto tre aborti spontanei.

L’ ex ballerina aveva annunciato la nuova gravidanza condividendo su Instagram un video in cui la figlia Penelope e il futuro marito le baciavano il pancione. Il post era corredata da una frase che raccontava il dolore dei mesi passati, sempre celato dalla donna: “Quanto amore può contenere un cuore? E soprattutto, quanto dolore c'è dietro ad un sorriso? Ecco, oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime. Solo io so quanto ho pianto quei giorni, e solo io so quanto pesavano quelle lacrime”.

Il periodo buio è finalmente alle spalle per la Ghio che si appresta a vivere un anno pieno di emozioni e felicità insieme al suo Carlo.