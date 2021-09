Uomini e Donne, Sabrina Ghio e la malattia: nuovi esami per l'ex tronista, il racconto

Sabrina Ghio torna a parlare su Instagram della malattia. Lo fa attraverso alcune Stories in cui si immortala prima e dopo gli ultimi esami medici, effettuati ovviamente al fianco dell'inseparabile compagno (e presto sposo) Carlo Negri. Dichiarazioni particolarmente attese dai fan poiché da tempo l'ex tronista di Uomini e Donne evitava di aggiornare i suoi seguaci sulle sue condizioni, preferendo optare per un periodo di riservato silenzio sul tema. "È come se vivessi due vite - confida - quella dentro di me con le mie paure e quella che vivo con gli altri con il sorriso!”.

La battaglia della 36enne continua. Dopo l'intervento ad inizio luglio, infatti, è necessario che vengano effettuate visite periodiche per monitorare la situazione. "Devo sottopormi a degli esami, i risultati arriveranno tra qualche settimana", afferma. "Oggi sono stata assente e silenziosa. Ogni tanto i pensieri si fanno sentire, mi travolgono, mi sento come fossi in una lavatrice, allora mi accorgo che quando accade questo io faccio finta di nulla".

A luglio l'intervento, necessario dopo che il medico aveva individuato l'inizio di un processo tumorale. Sommersa di affetto da parte dei fan, Sabrina continua a combattere. "Dentro di me mi ripeto sempre che andrà tutto ben". E ci pensa Carlo a non farle perdere il sorriso: quest'estate è arrivata a sorpresa la proposta di nozze. Per l'ex ballerina è il secondo matrimonio. Dal 2008 al 2014 è stata infatti sposata con l'immobiliarista Federico Manzolli, padre della figlia Penelope.