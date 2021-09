Sabrina Ghio ha avuto un malore: il racconto sui social

Grande spavento per Sabrina Ghio, colpita da un malore durante un evento a cui partecipava ieri, a Milano. L'ex volto di Uomini e Donne, che di recente ha raccontato della sua malattia e del percorso di guarigione intrapreso, ha raccontato di essere svenuta nel bel mezzo di una serata che era iniziata serenamente e di essere stata soccorsa da chi era con lei. Fortunatamente è riuscita a riprendersi, ma la paura è stata tanta: "Per poco non ci lasciavo le penne", il suo commento.

Sabrina Ghio racconta il malore

"Ieri sera, dopo due anni di stop agli eventi causa Covid pensavo di godermi un po' di Milano, invece nulla, mi sono sentita male e ho passato metà del tempo dietro un camion sdraiata per terra a gambe alzate" ha scritto Sabrina Ghio in una storia Instagram che ha anticipato i vari video in cui ha raccontato la serata. L’influencer ha dichiarato di aver iniziato da poco una terapia farmacologica molto importante che, probabilmente, la sta debilitando non poco. "Sono arrivate le analisi che tanto aspettavo, non ve ne ho parlato proprio per evitare, ma alla fine diventa inevitabile non dirlo" ha comunicato ai follower: "Sono sotto una terapia di due farmaci molto forti, da quattro cinque giorni, tant'è che non mi sento proprio bene".

Poi i dettagli sull’accaduto: "Ieri abbiamo rischiato il dramma (…) a un certo punto ho cominciato a sentire delle vampate e ho riconosciuto subito quella sensazione, quindi ho fatto finta di nulla, mi sono seduta pensando mi passerà, invece no ho cominciato a sudare tantissimo. Ho chiamato Elisa, ho cominciato a vedere tutto nero, sono svenuta per terra fortunatamente dietro le cucine".

"Adesso capirò se questi farmaci posso evitarli perché probabilmente il mio metabolismo non li regge" ha infine concluso Sabrina, ora del tutto ripresa dall’indisposizione.