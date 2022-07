Sabrina Ghio, a un mese dal parto svelati i dettagli sul suo matrimonio (e la presunta data)

Sabrina Ghio avrebbe svelato qualche dettaglio sul suo imminente matrimonio con il compagno Carno Negri. Mamma di due bambine Penelope (avuta dall'’ex marito Federico Manzolli) e Mia, avuta il mese scorso, l'ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di Amici, avrebbe rivelato ai fan, secondo quanto riporta Isa e Chia, il giorno esatto in cui celebrerà le nozze con il fidanzato e papà della piccola Mia, sua secondogenita. Anche se la Ghio aveva detto apertamente che si sarebbe sposata questo agosto, a restare un mistero era il giorno esatto in cui avrebbe detto sì al suo Carlo, perlomeno finora.

Quando si sposerà Sabrina Ghio? Secondo quanto riferito dalla rivista online, il matrimonio della trentaseienne sarebbe fissato per il 27 agosto. Sarebbe proprio questo il giorno delle nozze di Sabrina e Carlo e, oltre alla data, la Ghio avrebbe rivelato anche in quale regione convolerà a nozze. Si tratta di un luogo del cuore per Sabrina, la Puglia, una regione che ama molto e il posto in cui aveva ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Carlo, ad agosto dello scorso anno, un momento difficile per la soubrette che stava affrontando anche la lotta a un tumore.

Sabrina salirà quindi sull'altare un paio di mesi dopo la nascita della sua seconda figlia, Mia, nata lo scorso 7 giugno, evento che ha raccontato apertamente ai fan senza nasconderne le difficoltà e la pancia post-parto di cui, si è sempre dichiarata fiera.

Proprio ieri, Sabrina Ghio ha festeggiato un mese dalla nascita della sua piccola Mia, pubblicando delle dolcissime foto insieme alla bimba nel giorno del suo primo mese di vita.