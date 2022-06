Sabrina Ghio di nuovo mamma, è nata Mia: le prime foto dall'ospedale

Sabrina Ghio è diventata mamma per la seconda volta. L'annuncio è arrivato sui social dove l'influencer romana ha condiviso le prime due foto della bimba appena nata, Mia, tenuta in braccio da lei mentre il neopapà, il compagno Carlo Negri, e la sua primogenita Penelope, nata da un precedente matrimonio, la guardano incantati. "Adesso siamo completi. 07-06-2022. 3 kg di puro amore. Alle 12.10 sei nata tu… Mia Negri", si legge a corredo del post, raggiunto da 40mila like e altrettanto numerosi commenti in pochi minuti.

Tra gli amici che hanno scritto un pensiero accanto alle foto anche Sonia Bruganelli che proprio oggi festeggia i 18 anni del figlio Davide. E, infatti: "Come Davide mio! Auguriii alla gemellina" è stato il commento della moglie di Paolo Bonolis, seguita dagli auguri di Elena Santarelli, Lorella Boccia, Chiara Nasti e tanti amici e amiche della famiglia.

Sabrina Ghio, di nuovo mamma dopo i problemi di salute

Sabrina Ghio aveva annunciato la seconda gravidanza a gennaio scorso, dopo un anno difficile segnato da problemi di salute. Separatasi dall’immobiliarista Federico Manzolli (padre della primogenita Penelope), la ex tronista di Uomini e Donne, 36 anni, ha poi conosciuto Carlo Negri, originario di Caserta. Nell'agosto scorso l'ex allieva di Amici aveva anche condiviso la romanticissima proposta di matrimonio ricevuta dal compagno che di recente ha compiuto 30 anni ed è stato festeggiato con una bellissima festa. "Quest’anno è il tuo anno amore…Oggi hai compiuto 30 anni. A giugno diventerai papà ed ad agosto mio marito… Un anno pieno d’amore e di cose belle! Ti auguro di avere sempre quello sguardo dolce e di rimanere sempre la persona meravigliosa che sei" le parole di Sabrina che adesso, dopo la gioia per la nascita di Mia, coronerà il sogno di sposare il padre della piccola.