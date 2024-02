Sabrina Ghio in ospedale con la figlia, lo sfogo: "Mi sono fidata del pediatra, mi ha rubato i soldi"

Ore di paura per Sabrina Ghio, che ieri mattina si è precipitata in ospedale con sua figlia Mia - di 1 anno e 8 mesi - perché non stava bene e respirava a fatica. L'ex ballerina di Amici lo racconta su Instagram, scagliandosi contro il pediatra della bambina: "La vita è piena di imprevisti, alcune volte belli, altre purtroppo no. Mi sono sentita dire che era una semplice influenza, che ero esagerata e addirittura mi sono fidata di un pediatra che in realtà si è solo rubato i soldi dicendomi che i polmoni erano puliti".

Il racconto è dettagliato: "Ieri mattina dovevo partire per Milano lasciando Mia alle nonne, ma dopo la nottata ho deciso di annullare tutto e sono andata in pronto soccorso perché avevo capito che c'era qualcosa che non andava. Mia era completamente abbandonata alle mie braccia senza reagire - spiega la ballerina -Alla fine dopo analisi, tamponi, radiografie e visite mi hanno comunicato che oltre ad essere disidratata ha una polmonite in corso che va curata. Quindi ricovero immediato".

Sabrina Ghio ora tira un sospiro di sollievo. La sua bimba resta in ospedale, ma è tutto sotto cotrollo. Nella foto che pubblica la tiene in braccio: "In queste ore in cui non avete avuto nostre notizie ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra in cui mi chiedevate notizie su Mia, quasi come se fossimo tutte mamme collegate da un filo. Grazie per l'affetto e grazie perché stanotte tra una flebo e un pianto e la paura mi avete tenuto compagnia".