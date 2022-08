Sabrina Ghio: la seconda cerimonia a sorpresa per dire sì a Carlo Negri

Pensavate fosse gi calato il sipario sulle nozze tra Sabrina Ghio e Carlo Negri? Dopo aver celebrato sabato la cerimonia civile in comune, seguita dal ricevimento a Borgo Egnazia, l?influencer ha sorpreso i followers con una nuova cerimonia svoltasi nella giornata di domenica.

La seconda cerimonia

Carlo e Sabrina hanno tenuto un nuovo rito all?aperto in terra pugliese, alla presenza di un nutrito gruppo di famigliari e amici. L?ex tronista di Uomini e donne è arrivata all?altare scortata dalla figlia Penelope, nata da una precedente unione. In questo caso la location prescelta è stato un uliveto allestito con lucine e una cascata di fiori sui toni del rosa. Ad attendere la Ghio e la primogenita, l?imprenditore Carlo Negri con in braccio la piccola Mia. Per l?occasione la ballerina ha sfoggiato un nuovo abito degno di una principessa. Corpetto di pizzo con collo alto e spalle rinforzare, gonna ampia ad A di seta, il tutto corredato da un romantico velo. Completano il bridal look un elegante chignon ed un ampio mazzo di peonie rose. Anche Penelope, nei panni di damigella, ha indossato un vestito abbinato a quello della mamma.

Una cerimonia festosa e molto partecipata in cui non sono mancati i momenti di commozione, come si può apprendere dai contenuti condivisi sui social. Dopo il rito intimo in comune la Ghio ed il neo-marito hanno evidentemente voluto organizzare una celebrazione più in grande, così da rendere partecipi tutti i loro cari.

Il secondo ricevimento

E dopo il rito non poteva di certo mancare un altro ricevimento in grande stile. Questa volta la location prescelta è stata la masseria Torre Coccaro. Anche in questo caso non sono mancati gli allestimenti con peonie rosa, candele e luminarie pugliesi. Sabrina per questo momento ha vestito il quarto abito delle nozze, un capo monospalla scivolato, e come lei anche la piccola Penelope ha effettuato un cambio di vestito. Il ricevimento è proseguito tra balli sfrenati, buon cibo pugliese e tanto divertimento.

L?influencer ha voluto condividere un post su Instagram raccontando le emozioni delle giornata: ?Quante parole potrebbero esistere per descrivere questo giorno? Troppe o forse una sola: amore? e l?amore ieri ci ha riempito il cuore! Io sono grata di questo amore e immensamente felice di quello che abbiamo vissuto ieri. Non vedo l?ora di raccontarvi tutto.Oggi mi godo ancora un po? di questa atmosfera magica!?.