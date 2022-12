Sabrina Impacciatore spopola in America e conquista tutti con una battuta (già virale) su Peppa Pig

Ha 54 anni, è nata a Roma ed è una delle attrici italiane di cui l'America si è letteralmente innamorata, soprattutto dopo aver interpretato il ruolo di Valentina nella serie Sky The White Lotus. Stiamo parlando di Sabrina Impacciatore, l'attrice e comica italiana, volto noto di Non è la Rai dove ha debuttato da giovanissima, che ha saputo varcare i confini e farsi conoscere, ma soprattutto amare, anche oltre oceano. La Impacciatore, infatti, grazie alla serie The White Lotus e anche a una battuta su Peppa Pig improvvisata sul set che l'ha resa virale in pochissimo tempo, è finita con il sedersi su alcune delle poltroncine più ambite dei talk show americani come il Jimmy Kimmel Show o il The Talk dove ha conquistato tutti con la sua simpatia e spontaneità, oltre che con il suo fascina da diva d'altri tempi.

"È incredibile per me essere qui. É come un sogno che si avvera, i miei amici in Italia stanno impazzendo", ha subito detto Sabrina a Jimmy Kimmel, per poi subito buttarla sul ridere dicendo che stavano inquadrando il suo profilo peggiore.

Bellissima, ma soprattutto, talentuosissima, Sabrina è diventata un'icona negli Stati Uniti e sembra proprio che tutti la vogliano come ospite nei propri programmi. Ad aumentare la sua popolarità, inoltre, è stata una gag sul carone animato Peppa Pig che ha divertito chiunque, soprattutto il pubblico d'oltreoceano.

L'attrice, infatti, durante le interviste al Jimmy Kimmel e agli altri talk show americani dove è stata protagonista, ha raccontato che quella frase, ormai iconica, è stata una sua improvvisazione sul set in un momento in cui, quasi in soggezione davanti alla star di grande calibro con cui stava lavorando, Jennifer Coolidge, l'ha paragonata a Peppa Pig per il suo aspetto fisico. Una battuta esilarante che ha conquistato tutti e fatto il giro del mondo.