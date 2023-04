Sabrina Impacciatore: "Il mio psicologo si innamorò di me, mi disse che dovevo andare a letto con lui"

"Sì, sono così, non ho difese, non riesco a proteggermi, anche nella vita. Sono innocente, istintiva, egocentrica ma pronta a mettermi nell’ombra in un secondo. E pago un prezzo alto, vibro di ogni cosa. Sono una samurai". Così Sabrina Impacciatore si descrive al Corriere della Sera. L'attrice diventata famosissima negli Stati Uniti per il suo ruolo nella serie tv di enorme successo The White Lotus si sta godendo la fama, che da sempre era sicura di meritarsi, tra feste a Hollywood e incontri anche inaspettati con alcuni suoi miti: "Ho incontrato per caso Michelle Pfeiffer, il mio mito Laura Dern, Anne Hathaway, Ana de Armas. Tutte a dirmi: Sabrina, we love you".

Sabrina in Italia ha lavorato moltissimo sia in tv che sul grande schermo, ma non era mai stata una diva: "Io mi sono sempre sentita protagonista, mai comprimaria. Quando vado alle feste di Hollywood una parte di me è incredula, un’altra parte mi dice che quello è il mio posto". E questo suo successo ha creato delle invidie: "Ho avuto delle delusioni che mi hanno spezzato il cuore, colleghe che consideravo amiche mi hanno trafitto, ma ho avuto anche tanti messaggi belli da persone che non immaginavo, anche da gente di cinema, a cominciare da Claudia Gerini che per me è una sorella".

Sabrina Impacciatore: "Avevo 25 anni, ero infantile, ingenua, non lo denunciai

"Non sono mai stata la bellona, ma da ragazzina, in modo inspiegabile, ero quella che rimorchiava di più. Ero corteggiata, desiderata" e se anche l'idea di sistemarsi le è balenata nella mente, alla fine non l'ha fatto perché sarebbe stata "ossessionata dall'educare i figli. Sono così", ammette. E parlando d'amore e famiglia confessa di aver avuto un ammiratore molto famoso: Gérard Depardieu. Impacciatore doveva girare Concorrenza sleale con Sergio Castellitto e Depardieu: "Ero agitata, non dormivo la notte, prendevo il Lexotan. Depardieu mi disse nel suo italiano francesizzato 'Perché prendi la pillùla, tu la sera prima di dormire accarezzati le cosce e pensa a me'. In realtà andò oltre. Si prese una cotta per me, Scola cercò di proteggermi. Mi sentivo come una bistecca davanti a un rottweiler. Ero in soggezione, oggi vorrei essere mangiata da lui".

Alla domanda se sia facile o meno "stare con lei" Sabrina risponde con un aneddoto sconvolgente: "Non si è mai lamentato nessuno. Un mio psicologo, molto rinomato, si innamorò di me. Un trauma. Mi disse, dandomi del lei, 'Ringrazi che ci sono le sedie sennò l’avrei sbattuta per terra'; aggiunse che Boncompagni per me rappresentava il padre e per risolvere il problema edipico dovevo andare a letto con lui. Lui era una figura autorevole, avevo 25 anni, ero infantile, ingenua, insomma non lo denunciai".