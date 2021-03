Sabrina Paravicini in ospedale per la ricostruzione del seno dopo il tumore

La battaglia l'ha vinta, ma c'è ancora un po' di strada da fare. Sabrina Paravicini ha sconfitto il cancro e ora inizia il percorso di ricostruzione del seno. L'attrice si è sottoposta al primo intervento e per qualche giorno si è separata da suo figlio Nino.

Su Instagram le sue parole dopo l'operazione: "Con Nino ci siamo salutati ieri. L'ho portato dagli zii e io questa mattina sono venuta in ospedale. Sono venuta da sola, con la mia macchina. Ho parcheggiato, fatto un bel respiro e sono entrata. È iniziata la ricostruzione, la prima fase, in attesa della protesi tra qualche mese. Sono uscita ora dalla sala operatoria. Mi hanno addormentata mentre ridevo per una battuta , 'la sala operatoria è donna', ero circondata da medici donne. Mi sono svegliata da poco con colpo di tosse e un sorriso".

È andato tutto bene e non è stato semplice per lei affrontare questo ricovero: "Sono un po' stordita ma sto bene - fa sapere ai follower che le sono sempre stati accanto nella sua difficile battaglia - Avevo paura, ho dovuto lavorare un po' per trovare le risorse interne per affrontare di nuovo l'ospedale, la sala operatoria, la paura del dolore. La prima cosa che ho detto quando ho aperto gli occhi è stato: 'Grazie'". Tra qualche giorno potrà tornare a casa e riabbracciare il suo Nino, poi ci sarà una nuova fase da affrontare, ma il percorso adesso è tutto in discesa.

Sotto le foto dall'ospedale pubblicate da Sabrina Paravicini