Sabrina Salerno replica ad Alessandro Alciato: "Non mi difendo da livelli mentali così bassi"

In diverse storie Instagram il commento della showgirl al post del giornalista che, nel suo addio a Sky, l'ha nominata in modo non gradito

Alessandro Alciato ha annunciato il suo addio a Sky dopo 17 anni con una lettera Instagram in cui ha citato anche Sabrina Salerno in un modo che alla diretta interessata non è andato per niente giù.

A un certo punto del post, infatti, Alciato ha scritto: "Fra Sky Sport e Sky Sport 24 ho avuto Direttori con la lettera maiuscola: Giovanni Bruno, Massimo Corcione e Fiorenzo Pompei, le mie stelle polari. Poi Fabio Guadagnini, Fabio Caressa, Matteo Marani (se lo cerchi sul dizionario dei sinonimi lo trovi alla “q” di qualità), Giuseppe De Bellis. Sono stati loro i miei Direttori. Nelle riunioni e nelle chat di lavoro parlavano di concetti altissimi, non di Sabrina Salerno". I termini in cui la showgirl si è vista menzionare ha così suscitato la sua replica, affidata a diverse storie Instagram.

"Volevo ringraziare quelle persone che si sono prese la briga di scrivermi, cercando di difendermi in qualche modo, dicendo: ‘Guarda questa persona maleducata, cafona che cosa ha detto di te'. Persone così, che fanno commenti di questo tipo, sono persone limitate" ha esordito l’attrice nel video social che ha commentato il post di Alcioni: "Questa persona poi tra l'altro, questo giornalista che non so chi sia, non mi conosce neanche (…)Poverino. Non mi conosce, non sa neanche chi sono. Si è soffermato, probabilmente, a un'immagine fotografica, ma a noi non importa niente. Non ho bisogno di difendermi da livelli mentali così bassi". Dopo aver ringraziato i follower per i messaggi ricevuti, la showgirl ha poi concluso: "Se una persona si licenzia e fa una lettera pubblica di quel tipo, vuol dire che io sono una sua ossessione, perché per nominarmi in una lettera di licenziamento…".

Nessuna controreplica né scuse da parte di Alessandro Alciato, per ora.