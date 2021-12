Sabrina Salerno commenta 'Ballando con le stelle' dopo lo sfogo del marito Enrico Monti

Sabrina Salerno non ha mai nascosto l’entusiasmo di mettersi in gioco a Ballando con le stelle come provetta ballerina. Il suo percorso nel dance show di Rai1 è stato costellato di progressi applauditi da tutti, giudici e pubblico in studio, fan e telespettatori, amareggiati da una classifica che, alla fine, ha posto lei e il ballerino Samuel Peron al terzo posto. Il malcontento per il risultato ottenuto è stato palesato da molti sui social dove anche il marito Enrico Monti ha detto la sua: “Che brutta immagine della televisione e dell’Italia. Credo onestamente che Sabrina avrebbe meritato dì più, e lo credono veramente in molti, ma tutto questo fa parte del gioco, dell’orribile gioco dello show business, non abbiamo scoperto nulla di nuovo” ha scritto l’imprenditore, sostenuto da quanti hanno sempre fatto il tifo per la moglie durante una gara piena di colpi di scena.

Sul risultato raggiunto adesso ha voluto dire la sua la stessa Sabrina Salerno e, a distanza di qualche ora dalla notte conclusiva di Ballando, ha affidato a un post un’osservazione che racconta la gioia di un’avventura documentata da foto e immagini.

Sabrina Salerno commenta "Ballando con le stelle"

“Grazie dei messaggi, più di qualcuno è rimasto male per questo terzo posto. Io no e vi spiego perché” ha esordito la ex concorrente di Ballando rispondendo a chi continua a lamentare la medaglia di bronzo ingiustamente attribuitale: “Ho ricevuto così tanto in affetto, abbracci, amore , stima e condivisione, ho combattuto contro le mie paure , mi sono lasciata andare , ho lasciato scorrere le lacrime senza asciugarle , credetemi… Questa è stata un’esperienza pazzesca !!! Mi sento leggera come una piuma e forte come un leone”.

La showgirl ha proseguito definendo “spaziale” il cast scelto da Milly Carlucci e ha poi ringraziato tutti per il sostegno: “Ci sono momenti e persone indimenticabili… e in questi mesi sono stata davvero fortunata!” ha concluso, suscitando decine di apprezzamenti per il garbo dimostrato anche in questa occasione.