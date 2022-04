Sabrina Salerno tradita dall'ex manager: "Mi ha sottratto milioni di euro"

"Da quando sono nata la vita mi ha sempre messo alla prova. Per fortuna, non mi sono mai fatta schiacciare". Così Sabrina Salerno racconta al Messaggero alcuni dei momenti più difficili del suo passato. A cominciare dagli inizi della carriera, quando si mise nelle mani di un uomo disonesto: "Avrei dovuto fare diversamente, ma avevo solo 17 anni quando ho iniziato ad avere successo. E non avendo una famiglia normale, ho accettato situazioni che mai avrei dovuto accettare".

L'ex manager della showgirl la manipolava - come aveva già raccontato - e le ha rubato molti soldi: "Per fortuna dopo qualche anno mi sono ribellata e ho messo tutto in mano agli avvocati - ha detto ancora - Lui mi ha sottratto milioni di euro".

Nella vita di Sabrina Salerno c'è un'altra grande ferita, quella lasciata dall'assenza del padre, con cui aveva poi riallacciato i rapporti nel 2019: "E' durata quattro mesi. Ci siamo parlati. Poi purtroppo è morto. Credo sia sempre meglio perdonare, ma farlo veramente dentro di sé, e non solo a parole, è molto difficile". Dalla relazione del padre con un'altra donna è nata una figlia, ma la showgirl ha ritrovato sua sorella solo anni dopo: "Mi ha scritto nel 2009 e ci siamo finalmente incontrare. L'aspettavo da una vita".