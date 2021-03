Giulia Salemi vs le sfere della D'Urso, Collovati: "E' vero ciò che diceva la Gregoraci, ci provi con i mariti. Anche con il mio"

Per Giulia Salemi poche, pochissime, parole di apprezzamento. Quattro delle sfere di Live non è la D'Urso erano rosse, ma due in particolare erano rossissime: Simona Izzo e Caterina Collovati. La prima ha accusato Giulia di essersi accontentata di uno "scarto della Gregoraci" e le ha anche chiesto se sia in cerca di matrimonio visto che in ogni Gf a cui ha partecipato ha trovato un compagno. Giulia ha ovviamente ribattuto affermando che la sua storia con Pierpaolo non può essere definita uno scarto poiché è nata dopo che la questione Elisabetta era più che conclusa.

Giulia Salemi cacciatrice di dote per Caterina Collovati

Caterina Collovati con il piede di guerra stava solo aspettando di prendere la parola. Come un fiume in piena ha accusato Giulia di aver fatto avance a suo marito:

"Visto quello che ha raccontato anche la Gregoraci credo che tu sia una che ci prova con i mariti delle altre. Mio marito (Fulvio Collovati) non mi ha mai fatta dubitare, ma una volta guardando il suo telefono ho visto i tuoi messaggi e ho letto molte volte 'amore', 'tesoro', l'hai anche invitato al tuo compleanno, a me non mi hai invitata. E' vero quello che raccontava la Gregoraci".

Salemi è rimasta molto turbata dalle accuse e ha risposto: "E? bruttissimo il messaggio che state facendo passare di me, non corrisponde a realtà e vi dovreste vergognare. Io sono amichevole con tutti e di sicuro sbaglio a chiamare 'amore' anche il mio comodino, ma che io importuni uomini sposati no, non ci sto".

Io non ci ho mai provato con nessun uomo sposato, io neanche mi ricordo di questi messaggi. Per quanto riguarda l'altro (Briatore) in quel periodo era single e si stava vedendo con un'altra persona.

L'anno scorso è stato pubblicato un libro di Salemi "Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato", Vladimir Luxuria ha usato il titolo contro Giulia: "Ma l'hai scritto te il libro? Ma l'hai almeno letto? Perché non sembrerebbe vero visto i fidanzati che ti trovi partecipando ai Gf. Vorrà dire che parteciperò anch'io al programma e prenderò uno dei tuoi scarti (ha affermato ridendo, ndr)".

"Certo che ho scritto io il libro, è stato revisionato da più persone, ma è tutto mio il contenuto. Ho raccontato le mie paure, i miei difetti e ciò che mi ha fatto soffrire, sono sicura che molte ragazze si possono immedesimare e spero che capiscano che si può e si deve lottare per ciò in cui si crede" ha risposto Giulia.

Durante la trasmissione Giulia è stata molto attaccata per i suoi innamoramenti da reality, "Perché devo giustificarmi se ho trovato l'amore?", "Ma è la quarta volta, non è credibile" ha ribattuto Simona Izzo.

Alla fine del confronto Barbara D'Urso ha chiesto il risultato dei "sentiment" social: rosso per Collovati, verde per Salemi. "Questo mio rosso è pilotato, non dico da te Barbara, ma dai social. Ti auguro tanta fortuna ma in altro modo" ha concluso Collovati.

Giulia Salemi e Abraham Garcia

Giulia Salemi ha deciso di non incontrare Abraham per rispetto a Pierpaolo Pretelli e alla finale del Gf Vip che si svolgerà domani sera.