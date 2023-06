Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono sposati: le immagini della cerimonia

Fiori d'arancio per Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti. Il giornalista direttore di Libero si è sposato con l'imprenditrice e opinionista televisiva Patrizia Groppelli. Il fatto, trapelato nelle scorse ore, è stato confermato dall'opinionista tv durante un collegamento con "Pomeriggio Cinque". Groppelli ha poi condiviso su Instagram, la sera del 3 giugno (quindi un giorno dopo le nozze), un video in cui si vede il momento in cui arriva all'altare. La cerimonia è stata celebrata in riva al mare, tra gli invitati anche Giuseppe Cruciani.

La storia d'amore tra Sallusti e Groppelli è iniziata nel 2016, prima di allora Sallusti (66 anni) è stato legato sentimentalmente a Daniela Santanché, attuale ministro del Turismo. Groppelli (48 anni) è invece stata sposata con Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena, proprio grazie a questo matrimonio aveva ricevuto il titolo di Principessa di Lorena.

"Oggi sono veramente felice, sono libera e ho accanto un compagno che ora è un marito", ha commentato Groppelli intervistata da Barbara d'Urso. Successivamente l'opinionista, mostrando l'anello, ha ironizzato: "È stata una sanatoria più che un matrimonio".