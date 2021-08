Salmo e i 10mila olivi donati alla sua Sardegna

Salmo per la Sardegna. Il rapper ha deciso di donare 10mila olivi alla popolazione sarda duramente colpita dall'incendio che ha devastato allevamenti, abitazioni, oliveti... A dare la notizia del generoso gesto è stata la Croce Rossa Italiana-Comitato di Oristano sulla sua pagina Facebook, Salmo ha delegato ai volontari lo smistamento e la distribuzione in tutto il territorio colpito dagli incendi.

Salmo dona 10mila olivi alla Sardegna

"Ettari di boschi andati in fumo. Un popolo messo a dura prova che senza nessun potere guarda cadere a pezzi gli sforzi di una vita, case e aziende e vede morire i propri animali senza riuscire a salvarli. Tutto questo spezza il cuore non solo di chi vive in prima persona questa triste devastazione, ma di tutti i sardi che vedono la loro terra come una madre da proteggere e da amare. Ma le difficoltà tirano fuori il vero carattere dei sardi e davanti alla Sardegna che brucia, arriva un grande gesto di solidarietà"

Questo si legge sui social della CRI, un messaggio colmo di riconoscenza e anche tristezza. Ma Salmo non si è "limitato" a regalare nuove piante, ha deciso di lanciare un appello per una raccolta fondi e un concerto (gratuito) per sostenere la popolazione sarda.

Il concerto e la raccolta fondi per la Sardegna di Salmo

Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu, è originario di Olbia e proprio una settimana fa su Instagram aveva condiviso un video in cui spiegava cosa stesse succedendo nella sua regione:

"Tutta la zona di Oristano è stata devastata dalle fiamme, ci sono famiglie che hanno perso il lavoro, pastori in difficoltà, che hanno perso il bestiame e non possono lavorare. Hanno bisogno di noi, hanno bisogno di aiuto. Quindi facciamo così, organizziamo un live e una raccolta su internet, non so se ce lo faranno fare, ma noi lo faremo lo stesso e vi farò sapere quando".