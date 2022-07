"Imparate a cantare dal vivo", Salmo si scaglia contro i giovani trapper

Salmo ha dato una bella strigliata ai giovani trapper che negli ultimi giorni sono finiti al centro di diverse polemiche per il loro atteggiamento supponente. Dopo l'ultimo episodio che ha riguardato Rhove, il giovane cantante che ha stoppato il suo concerto perché il pubblico non stava saltando, Salmo ha deciso di intervenire per dare qualche utile consiglio da "fratello maggiore" a tutti i giovani che sognano di diventare delle star musicali e di calcare i palchi di tutta Italia, ricordando loro, anche con qualche frecciatina sulla loro scarsa capacità di cantare bene, quali sono le cose importanti per avere successo nel mondo della musica.

"Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro, allora Imparate a cantare dal vivo - esordisce il trentottenne di Olbia nella sua storia Instagram - Questa cosa vi ripagherà per sempre ve lo assicuro." Il cantante poi continua con i suoi consigli specificando ai talenti esordienti di "levare la voce dalle basi delle canzoni, almeno dalle strofe e che, in questo mestiere, non è importante diventare idoli di Tik Tok né fare le hit su Spotify ma "La verità è là fuori, la verità è sul palco".

Salmo continua con una similitudine davvero particolare e paragona il live all'Esame di Stato dove non ci si portano fogliettini scritti e non si ha l'aiuto da casa e, allo stesso modo, anche un concerto non dovrebbe avere gli "aiutini" ma essere vero.

"Le persone vengono e pagano il biglietto per sentirvi cantare dal vivo, quindi imparate a cantare dal vivo" conclude poi il rapper dando una bella lezione di vita ai giovani trapper che, senza supporti vocali, sembra proprio non sappiano reggere un concerto.