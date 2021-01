Uomini e donne, così Salvatore Angelucci e Alessandra annunciano il ritorno di fiamma (e un nuovo arrivo in famiglia)

Da qualche settimana altro non si faceva che vociferare di una crisi tra Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio. Rumors e latitanze varie sui social avevano allarmato i fan, lasciando intendere che la storia tra l'ex tronista di Uomini e Donne e l'influencer fosse finita. Ma oggi l'allarme è rientrato: questo pomeriggio, infatti, Alessandra ha comunicato il ritorno di fiamma sui social.

Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio, c'è il ritorno di fiamma

Un post in cui è immortalato proprio Salvatore e la didascalia "RicominciAMO da qui". Così la bella influencer ha annunciato ai follower che la maretta è passata. E c'è di più: per celebrare il ritorno di fiamma, la coppia si è regalata un nuovo arrivo in famiglia, ovvero un cagnolino, pronto ad aggiungere allegria ad una situazione finalmente (di nuovo) serena. Oltre cinquemila i like collezionati dal post nel giro di venti minuti, segno che la coppia è una delle più amate della rete.

Che i due ci stessero riprovando lo aveva lasciato intendere una foto pubblicata già qualche giorno fa da Alessandra: uno scatto in cui veniva immortalato il braccio tatuato (e sexy) dell'amato compagno. La crisi, del resto, andava avanti solamente da qualche settimana: "Abbiamo avuto una forte crisi come tutte le coppie di questo mondo.... sicuramente non dovuta alle cose che ho letto!", aveva assicurato lui (ex dell'opinionista Karina Cascella) smentendo l'ipotesi del tradimento di cui si erano riempiti la bocca i più maliziosi. Ora, passata la tempesta, è tempo di guardare al futuro.

Chi è Salvatore Angelucci di Uomini e Donne

Quarantaquattro anni, Salvatore Angelucci è un ex tronista di Uomini e Donne. Originario di Chieti, fa ora il dj in realtà importanti come il Pacha di Ibiza o il Cocorico di Riccione, ma prima di lanciarsi nel mondo della musica è stato un volto noto del piccolo schermo: nel 2005 ha debutato come tentatore di “Vero Amore” (una sorta di prima versione di Temptation Island) e poi è stato tronista nel dating show condotto da Maria De Filippi, dove ha conosciuto Karina Cascella, all’epoca opinionista della trasmissione: i due, legati per quattro anni, hanno avuto una figlia di nome Ginevra.

In basso, Alessandra Gallocchio annuncia il ritorno di fiamma con Salvatore Angelucci